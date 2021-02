Inés Gómez Mont se derrite al ver a su hija cantando en inglés

Inés Gómez Mont de 37 años de edad, está más que emocionada por su hija Inés y es que la menor de nuevo volvió a demostrar la capacidad que tiene para cantar, ya que compartió un video en Instagram de la menor cantando, causando todo tipo de reacciones en Instagram pues lo hace de manera espectacular, además la pequeña al parecer está interesada en la industria musical.

Inesita se grabó con mi celular mientras ensayaba una canción, dice al principio del video, donde se ve a la menor muy emocionada, pero eso no es todo, pues los fans de Inés Gómez Mont notaron que la pequeña cada vez está más grande y el parecido con su madre es impresionante, empezando con los ojos de color que tiene los cuales se llevaron muchos halagos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me derrito al escucharla y ver que canta con mucho sentimiento. Desde hace un año me dijo “Mamá me gusta mucho cantar, me gustaría tomar clases” en ese momento le respondí : “mi amor, es hermoso cantar y lo haces precioso, siempre te voy a apoyar en lo que te guste en la vida pero debes ser responsable y comprometerte, si quieres clases debes ser formal y echarle ganas.”, escribió Inés Gómez Mont a su hija por el tierno video.

Otra de las cosas que impresionan demasiado de Inés Gómez Mont, es que es una madre muy entregada en todo lo que hace, es decir la conductora siempre se ha entregado en su totalidad a sus hijos, pues basta con ver una publicación en Instagram para ver como es la guapa mujer con sus retoños quienes están bien consentido por el amor de la famosa quien se ha convertido en un ejemplo a seguir.

"Tiene una voz tan natural y muy bella!! Muy de ella! Me encanta más que muchas que andan por ahí! Bendiciones y muy bella su voz! Felicidades!!", "Hermosa! Que haga lo que le gusta y que persiga sus sueños", "Que linda y canta hermoso. Felicitaciones", "Ay no! La amo canta divino si algún día se anima a ser cantante aquí empieza el club de fans Dios las bendiga!", le escriben a Inesita por su canción.

Leer más: Inés Gómez Mont fue operada de un tumor cerebral

Aunque Inés Gómez Mont tiene a su hija ensayando con una maestra profesional, recordemos que es comadre y amiga de la gran Ana Gabriel, por lo que no sería una sorpresa que la intérprete de Ay Amor, también le dé clases de canto a Inesita, quien es una niña muy educada, pues siempre que aparece a lado de su madre lo expresa en todo momento.

Leer más: Inés Gómez Mont investigada por la Fiscalía General

Regresando un poco con Inés Gómez Mont desde hace tiempo no la vemos en la pantalla chica, pues su último proyecto fue en Familias Frente al Fuego en 2019 donde le hizo la competencia a MasterChef México, pero al parecer el proyecto de Televisa, no pudo con el de Tv Azteca, tras dicha emisión la también periodista se ausentó, aunque también tuvo algunos problemas de salud.

Por si fuera poco Inés Gómez Mont entró en el ojo del huracán, después de que se empezó a suponer que ya no tenía relación alguna con su comadre Galilea Montijo, por lo que ambas dieron de que hablar, pero al final las famosas comadres realizaron un en vivo, donde dejaron en claro que su amistad sigue siendo la misma, aunque la agenda de trabajo no logra que ambas puedan coincidir.

Además muchos fans de Inés Gómez Mont, esperan que la guapa mujer quien tiene un buen gusto por la moda, regrese pronto a la televisión con un buen programa, aunque ella está centrada en la educación de sus hijos, muchos la extrañan.