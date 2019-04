Inés Gómez Mont sorprende con sus palabras sobre Pati Chapoy

Inés Gómez Mont, contrario a Martha Figueroa, Atala Sarmiento y Aurora Valle (ex integrantes de Ventaneando) habló maravillas de quien fuera su jefa, Pati Chapoy.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la bella Inés Gómez Mont resaltó que Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, fue su mentora e impulsora. Cuando estudiaba en la Libre de Derecho, entró como practicante en el área de noticias de TV Azteca en donde conoció periodistas como Hannia Novell y Jaime Guerrero.

“De ahí me voy a producción de espectáculos. No quería salir en la tele, como tal a cuadro, empiezo en los 25, ahí yo creo que Pati (porque tiene un ojo biónico) un día dijo: ‘Inés, tu programa se estrena tal día’, yo me acuerdo que le dije: ‘no, Pati, yo no quiero salir en la tele’, y me dijo: ‘el tren pasa una vez y tienes que tomar esa gran oportunidad”, contó.

Para Inés Gómez Mont, quien actualmente está en las filas de Televisa, el programa Ventaneando fue su escuela.

Pati, quieras o no, es una mujer muy exigente, pero al final del día por eso ha formado los alumnos que ha formado.

Asimismo aseguró tener una buena relación con Pati Chapoy: “ella siempre supo que de mí nunca ha escuchado un comentario negativo, siempre que me he referido a ellos es con respeto y con Pati con mucha gratitud, siempre le doy su título de mi maestra, mi mentora, porque ella fue quien me formó".