Inés Gómez Mont y Natalia Téllez no se soportan asegura periodista

Una nueva batalla en el mundo del espectáculo a surgido ya que el periodista Alex Kaffie, dio a conocer que Inés Gómez Mont y Natalia Téllez, no se soportan pues en el programa Netas Divinas evidenciaron la enemistad que tienen ambas mujeres.

Aunque frente a las cámaras mostraron profesionalismo, Kaffie dijo que hubo momentos de tensión mientras grababan el programa, por lo que el productor decidió hablar con ellas para que actuaran de manera más natural y no tan forzado como lo estaban haciendo.

Netas Divinas es un programa donde Jacky Bracamontes, Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval hablan sobre temas personales donde tienen invitados de lujo permitiendo al público saber más de sus artistas preferidos.

Recordemos que ambas mujeres tratan de mantenerse alejada de los escándalos casi siempre, pues mantienen su vida privada alejada de los medios, aunque en más de una ocasión han estado en el ojo del huracán.

Una vez Damaris Rojas dijo que Natalia Téllez no la trató nada bien cuando ella participó en el programa Hoy por lo que la actitud de la joven dejó mucho que desea pues en televisión la también actriz refleja todo lo contrario con otros famosos.

Mientras tanto Inés Gómez Mont ha tenido problemas con su exesposo y padre de sus primeros cuatro hijos Javier Díaz, quien acusó a la conductora de no dejar ver a sus pequeños desatándose una guerra en redes sociales.

"Casualmente cada vez que sale un proyecto me quieren afectar Javier Díaz y su familia. Ya me cansé de sus mentiras!!! Aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho!! Siempre lo digo, lo que se ve no se juzga, pero a veces hay que poner un alto a ciertas situaciones y más cuando sólo estas personas cobran por notas queriendo afectar mi imagen, escribió Gómez para defenderse de los ataques de su ex.

Cabe mencionar que no se sabe cual es la razón por la que Inés Gómez y Natalia Téllez no tienen buena relación pues es bien sabido que ninguna ha tenido problemas en el pasado, mucho menos sabiendo que Galilea Montijo con quien trabajó en el programa Hoy es amiga y comadre de la conductora titular.