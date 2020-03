Inés Gómez Mont y la infidelidad que vivió de su ex con una amiga

Inés Gómez Mont es considerada por muchos como una de las mujeres más fuertes del espectáculo y es que ha sabido salir adelante con o sin pareja, ya que siempre ha demostrado como mantuvo a sus cuatro hijos después de haberse divorciado de Javier Díaz.

Ahora la conductora reveló para la periodista Mónica Noguera, los motivos por los cuales se divorció del padre de sus hijos y fue por el desinterés que demostraba sobre ellos, además de una infidelidad con una de sus mejores amigas.

"Sabes el cansancio que era para mi todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales en la fiesta y con botellas y con shots de tequila me daban ganas de matarlo", dijo Inés.

Pero eso no fue todo, pues unas fotos en el celular de Javier junto a una infidelidad fueron el motivo para que Gómez Mont le pidiera ayuda a su padre para divorciarse.

"Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey que convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor digamos y cuando yo le cachó esas fotos en el celular porque justamente fue en diciembre le dije ya no quiero nada ahora si me quiero divorciar", dijo Inés en la entrevista.

Actualmente Inés mantiene una relación con Víctor Álvarez Puga con quien procreó dos hijos por lo que la conductora tiene seis hijos.