Inés Gómez Mont y las horas de terror que vivió antes de su operación

Inés Gómez Mont cada vez se muestra más activa en redes sociales y esta vez compartió una foto donde explica las duras decisiones que tenia que tomar para extraer los dos tumores de su cabeza, por lo que fueron horas de terror para la mujer quien dejó todo en manos de los doctores.

"Cuando me detectan los dos tumores cerebrales, acudí con varios doctores que no me pintaban el mejor panorama, me hablaban de abrirme toda la cabeza y que la cirugía sería muy riesgosa".

"Decidí no tomar una decisión precipitada, pues quería realmente estar en las mejores manos. Me daba terror lo que estaba sucediendo, fue algo que me tomo por sorpresa, jamás me imaginé que una visita al médico, terminaría en una noticia cómo está.. “Inés tienes dos tumores cerebrales”, dice al principio del texto.

Déjenme les cuento que desde que lo vi por primera vez fue algo súper especial, fue sonriente, amable, sencillo y sobre todo muy optimista, hizo hasta lo imposible para evitar abrirme la cabeza, explica Inés.

Mientras tanto los internautas decidieron escribirle a Inés y la apoyaron en su recuperación, pues aún sigue reposando en su casa donde recibe el amor de sus hijos quienes siempre están sonrientes para su mamá, quien es una de las conductoras más populares de la pantalla chica.

"Bellisima historia! Me encantan los doctores así. Son ángeles en la tierra!", "Gracias a Dios! Seguiremos orando por tu recuperación", "Felicidades por mas seres humanos así", le escribieron a Inés sus seguidores quienes han estado muy al pendiente de ella.

Cabe mencionar que su colega y comadre Galilea Montijo no la está pasando también pues hace unos días falleció su cuñada quien estaba a su cargo desde hace años, además tuvo un problema de salud por lo que también fue intervenida quirúrgicamente, por lo que decidió ausentarse del programa Hoy por un tiempo.