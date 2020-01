Inés Gómez Mont y los sexys escotes que usó en su juventud

Una de las mujeres más sexys y respetadas en el medio del espectáculo fue Inés Gómez Mont, quien es una de las conductoras más queridas de la pantalla chica desde hace años, pues se ha ganado el cariño del público desde que estaba en Ventaneando.

Pero antes de convertirse en una señora con porte y elegancia, Inés explotó al máximo su juventud, pues en el vespertino del cual formó parte durante algunos años siempre se le vio muy sensual, pues aparecía con cada prenda con la cual enamoraba a sus fans, pero sin duda alguna los escotes dejaban a todos con la boca abierta.

¡"Que belleza de mujer quien es el afortunado, no se porque todas esas mexicanas bellas no vienen a hollywood hacerla en grande", "Eres lo máximo Inés! No me canso de admirarte aún saludo desde La Guajira- Colombia", le escribieron a Inés.

Inés Gómez Mont durante un programa/captura de pantalla

Gómez Mont durante un programa hace años/captura de pantalla

Actualmente Inés cuenta con una enorme familia la cual presume en todo momento en redes sociales y es que no es una sorpresa que sus hijos le están quitando fama a su madre debido a las ocurrencias que publica cada que está con ellos.

Hace unos meses Gómez fue operada para removerle un tumor en el cerebro por lo que ha estado muy ausente de la pantalla chica para una pronta recuperación y es que en el último proyecto que se le vio fue en el reality show Familias frente al fuego.