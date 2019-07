Inés Gómez Mont y su declaración de amor a Víctor Álvarez Puga

Inés Gómez Mont junto con su adorable familia, se encuentra disfrutando del verano en las playas de Acapulco, Guerrero. Sin duda alguna la felicidad de compartir con sus seis hijos y con su esposo Víctor Álvarez Puga, la inspiraron para gritar el amor que siente por su compañero de vida.

En las Stories de su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont compartió una serie de fotos junto a su esposo que les tomó el adorable "Totó" (uno de sus trillizos). “Ahora sí, ya posando para el mejor fotógrafo, mi Totó. Te amo, te amo, te amo Víctor Álvarez Puga y, aunque no le gusten las redes, te amo”, escribió.

En otra foto, se ve a la pareja espontánea y muy sonriente, química que logró captar su hijo: "que siempre me hagas reír cómo hasta hoy. Y que juntos nos sigamos riendo con la vida”, manifestó la conductora de televisión.

Inés Gómez Mont y su esposo de lo más enamorados.

En sus Stories dejó muy en claro que a su esposo no le gustan las redes sociales, motivo por el que casi no comparte imágenes junto a él. “Y aunque me digas que las cosas te las diga a ti, en vivo y a todo color, y no en redes, eres el más guapo del mundo”. A manera de broma añadió:

Ya no voy a subir más que me van a regañar.

Uno de sus trillizos tomó estás fotos a sus papis Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

Inés Gómez Mont contrajo matrimonio con Víctor Álvarez Puga en 2015.

Por otra parte Alex Kaffie dio a conocer en su columna en El Heraldo de México, que Natalia Téllez e Inés Gómez Mont no se soportan y que es tal la mala vibra que tienen entre ellas, que hasta se tuvo que detener una grabación del programa Netas Divinas por culpa de la mala actitud que había entre ellas. El motivo de esto supuestamente se debía porque la joven conductora le coqueteaba a Víctor Álvarez Puga cuando acompañana a Inés al foro del Programa Hoy.

Ante dicho rumor, fue la misma Inés Gómez Mont la encargada de desmentirlo. En sus redes sociales dio a conocer la relación que tiene con Natalia Téllez.

Elenco del programa "Netas Divinas".

“Saludos amiga Natalia Télles, desde la playa donde me entero y me río de todo lo que nos inventan, jajajajaja. Me parece muy injusto lo que te inventan. Por eso mejor reírnos y desacreditar a quien quiere hacer daño. Te adoro amiga”.

Natalia respondió al post: “¿qué te digo? Mejor reírse de algunas cosas. Te mando besos”.