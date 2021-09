Inés Gómez Mont y su esposo involucrados en millonario desvío de fondos en el sexenio de Peña Nieto

¿De qué se les acusa a Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga? Ayer viernes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo una orden de aprehensión contra la pareja acusada supuestamente de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con Animal Político, la Fiscalía General de la República investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong como Secretario de Gobernación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (ex esposo de la actriz de telenovelas Angélica Rivera).

La conductora de televisión Inés Gómez Mont, su esposo el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, así como su hermano Alejandro, han sido relacionados con este millonario desvío; presuntamente habrían utilizado decenas de compañías fantasma para la evasión de impuestos, desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero.

Según datos de una investigación federal a la cual tuvo acceso Animal Político, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont (comadre de la también conductora de televisión Galilea Montijo, esposa del político Fernando Reina Iglesias), habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob, mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos.

Cabe mencionar que esta investigación fue nombrada "Caso Querubines"; presuntamente el dinero salió de las cuentas de la Secretaría de Gobernación y terminó en las empresas factureras vinculadas con los Álvarez Puga.

A través de sus redes sociales, Inés Gómez Mont publicó el siguiente comunicado:

Esta tarde diversos medios de comunicación informaron sobre una orden de aprehensión librada en contra mía, de mi esposo y otras personas. No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen, únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada.

A los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón, sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendremos informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariño y Dios los bendiga.

Cabe mencionar que Inés Gómez Mont, ex conductora del programa "Hoy" en Televisa, es sobrina del ex Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y de Miguel Gómez Mont, ex Director General del Fonatur (ambos ocuparon dichos cargos en el sexenio de Felipe Calderón).

