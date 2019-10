Inés Gómez Mont ya está en casa y recuperándose de su operación

Hace algunas semanas, Inés Gómez Mont fue operada de un tumor en el cerebro, por lo cual se mantuvo alejada de todas las redes sociales, pero su regreso se dio el día de hoy y agradeció el apoyo que recibió tras su situación.

La conductora declaró estar mejor con una emotiva fotografía en donde se le ve rodeada de sus pequeños, quienes han sido su mejor vitamina para la etapa de recuperación.

La fotografía hasta el momento cuenta con más de 111 mil me gustas y cientos de comentarios entre los que se hacen presentes sus compañeros de trabajo, amigos, familiares y seguidores, quienes manifestaron su admiración por la valentía y fortaleza de la conductora.

A principios de octubre fue cuando mucho se rumoró sobre la ausencia de Inés del ojo público, tras esto, ella escribió un mensaje sobre las razones por las que se había mantenido alejada de sus actividades profesionales.

Si algo he aprendido en el camino es que antes de hablar sobre determinado tema, hay que tener la información completa. Hoy, me siento decidida y preparada a compartirles la siguiente información", escribió la conductora en el extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos; uno fue extirpado en 2017; mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación", reveló Gómez Mont sobre su estado delicado de salud.