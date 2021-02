Inés Sainz triunfa con elegante vestido amarillo de seda en Súper Bowl

Quien se miraba como una verdadera diva fue Inés Sainz de 42 años de edad, pues se preparó demasiado para el Super Bowl 2021, y lo logró pues la conductora quiso conducir Azteca Deportes como nadie, pero para eso, eligió el mejor outfit de todos, se trata de un vestido en color amarillo con el cual triunfó, ya que sus más de un millón de fans se lo hicieron saber.

El vestido de Inés Sainz era de una sola pieza, pero bien se pudo haber convertido en dos, ya que la parte de arriba parecía un top muy coqueto, pero este se unía a la parte de abajo con un broche de cristales el cuál resaltó en todas las fotos que se tomó la también modelo originaria de Querétaro a quien también se le miraba tremendo cuerpazo empezando por su pequeña cintura.

¡Así mi look de hoy!! Aprovechando que no estoy en cancha me pude poner vestido jaja hay que ver el lado positivo. @aztecadeportes, escribió Inés Sainz en una de las tantas fotos que se tomó la presentadora quien para muchos de sus fans siempre viste muy bien, por lo que el Super Bowl, no fue la excepción para ella, pues brillo como nunca antes.

Regresando con la parte de abajo, del vestido de Inés Sainz, era transparente y la tela de seda hizo que le diera un toque muy elegante a la velada, pues la famosa quería verse muy bien, pero no pasó mucho tiempo para que las redes sociales reaccionaran a las fotos de la narradora deportiva quien ya tiene varios años en dicho terreno en el cual sabe como desenvolverse.

"Lo que te pongas eres una diosa", "Señora hermosa dicen que la que de amarillo se viste en su belleza confía, pero usted abusa", "Muy hermosa werita. Hermosa mamá ejemplar y muy trabajadora un orgullo mexicano god bless you. And famili", Tú con lo que te pongas te miras preciosa amor tu mi amor platónico aunque nunca contestas mi flaquita hermosa me mandas un beso si algún día contestas amor", le escriben a Inés Sainz en redes.

Lo que muchos le han preguntado a Inés Sainz es como le hace la bella mujer para tener ese cuerpazo tan fitness que se carga y es que a sus fans se les hace una maravilla que tenga ese fisico con 4 embarazos, pues parece toda una veinteañera en especial cuando la conductora se va a la playa y se pone su traje de baño con el cual siempre triunfa.

Para quienes no lo saben Inéz Sainz desde muy joven ha realizado ejercicio y es que como figura pública tiene que cuidar demasiado su imagen, es por eso que trata de entrenar de la mejor manera para seguirse viendo muy jovial, por lo que algunos de sus seguidores le han pedido la receta para verse tan jovial como ella.

Otra de las cosas por las que es admirada Inés Sainz es por ser una mujer tan trabajadora, que a pesar de su agenda laboral, ella sabe como programar sus tiempos, tanto para su familia, como para ella misma, pues es una mujer que le fascina moverse en todos los aspectos, pero saber darle tiempo y prioridad a sus cosas sin descuidarlas.

Inés Sainz se llevó la noche del Súper Bowl/Instagram

Además de ser una mujer que viste muy bien Inés Sainz es una de las pocas famosas que no necesita de escándalos para darse a conocer en su carrera como otras celebridades, pues ella sabe que su mejor recompensa es que el público reconozca todo lo que ha logrado desde que está en Tv Azteca.

