¿Infidelidad, dinero? Dice Mhoni Vidente que Belinda hizo algo imperdonable a Christian Nodal

Pero el cantante no se quedará solo, dentro de algún tiempo estaría saliendo con Ángela Aguilar , la hija de Pepe Aguilar, con quien desde hace algún tiempo de le relacionó. Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales la pareja ha terminado su relación.

"Hay una tercera en discordia, es una mujer. Yo creo que la mamá de Nodal estuvo buscando situaciones para que cortara con Belinda", contó Mhoni. "Cuando ve que esta situación empieza a cambiar a Nodal, se empieza a tatuar, Belinda lo controla más, etc., la mamá, como buena madre, sabe qué quiere y qué no quiere para su hijo. Yo creo que Belinda al momento de sentirse a acorralada empezó a hablar con un exnovio, y ahí es donde la mamá se entera", aseguró la pitonisa.

Según la astróloga: "Le prestó entre un millón y dos millones de dólares", aseguró. La relación de Belinda y Christian Nodal habría terminado desde hace un mes , pero no fue una decisión de pareja, también estuvo involucrada otra mujer, supuestamente su madre Cristy Nodal.

Sobre el anillo de compromiso que el cantante le dio a su expareja, mismo que está causando sensación debido a su alto precio, Mhoni Vidente explicó que no se lo regresará y sobre ese préstamo millonario que la habría pedido Belinda a Nodal, sí es una realidad.

"Nodal ya traía la carta del ahorcado detrás de él, porque ya tenía situaciones con su disquera desde noviembre que ya se venían adelante. Pero en la relación, él se enamoró totalmente, mientras que ella al principio no, lo tomaba más como marketing que le estaba funcionando", reveló la vidente.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.