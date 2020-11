Influencer Eva Vildosola maltratada por ser "trans" en Barcelona

Barcelona.- La influencer Eva Vildosola, denunció públicamente en su Instagram, la desagradable experiencia que sufrió al toparse con unos indivuos que le popinaron una golpiza al salir de su casa por ser “transexual”, dejandole lastimosas heridas en su rostro.

Visiblemente lastimada, la influencer Eva Vildosola, explicó que al salir de su casa, cuando no habia caminado más de una cuadra, unos sujetos la abordaron y empezaron a gritarle “pu... travelo” “engendro” y la agarraron a golpes dandole dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo.

En las fotografía publicadas se puede ver el rostro de Eva Vildosola sangrando de labios y nariz, con lagrimas en los ojos, tal vez por el dolor y la impotencia de no poder defenderse del abuso cometido por esos hombres, tan solo por el heche de ser “transexual”.

Bastante mal lo he pasad toda mi vida intentando ser lo que soy hoy, como para que venga alguien a arrebatármelo, se puede leer en su publicación

“Soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo”, aclara la influencer.

Eva Vildosola, posando en el mar. Foto: Captura

Asimismo, la influencer aseguró que se mudo a Barcelona, en busca de paz y disfrutar, por que lo ne cesitaban, que no llegó ahí para ser humillada, ni mucho menos para ser agredida.

Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo. NO ME MEREZCO ESTO. Y desde aquí lo denuncio publicamente, reclama la influecer.

Influencer Eva Vildosola. Foto: Captura

La influencer de 19 años, también mostró su precupación por la gente trans que están pasando por lo mismo, incluso por situaciones más peligrosas, y aseguró que ella no le hace daño a nadie, por lo que no tenía derecho hacer agredirla de esa manera.

NO MÁS TRANSFOBIA POR FAVOR, no quiero morir mañana, escribé en mayusculas Eva Vildosola.

Eva Vildosola posa bajo el sol. Foto: Captura

De igual manera envió un contundente mensaje a sus agresores: “Y a los que me han hecho esto:

Espero que NUNCA seáis padres”.

