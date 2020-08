Influencer Mariana Rodríguez, esposa del senador Samuel García, da positivo a Covid-19

Monterrey.- Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, dio positivo de Covid-19 y aunque lloró al recibir el resultado, aclaró que sus síntomas son leves.

La esposa del Senador de Movimiento Ciudadano compartió la noticia a través de sus historias de Instagram.

"Me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus. He estado aislada unos días porque aunque me dio gripa el fin de semana, hace dos días empecé con los síntomas del coronavirus de perder el gusto y el olfato", comentó la Chavacana mayor, como se auto nombra.

Me he sentido muy bien, nada más me dio gripa. Esos dos síntomas hicieron que prendiera el foco rojo, Samuel está en otro cuarto, yo estoy aquí, como quiera Samuel se hizo la prueba en la mañana y también va a estar en cuarentena para evitar contagios".

Contó que este sábado tenían planeado visitar Monterreal para celebrar el aniversario de sus suegros, pero suspendió su salida.

El jueves el Senador de MC se presentó en la Refinería de Cadereyta junto con con el Diputado local Luis Donaldo Colosio para realizar una clausura simbólica en la planta.

Samuel gracias a Dios no tiene ningún síntoma, como quiera se la hizo por no dejar, estaremos unos días aquí en este cuarto grabando historias, les iré platicando mi progreso".

"Por lo pronto así solita, cumpleaños 25 Covid en un cuarto, estar encerrada, bien divertida, espero sus felicitaciones, que me entretengan aquí", señaló Mariana.

Dijo que sus salidas eran al súper con todas las medias de precaución.

Lloré y todo, me asusté mucho. Lo ves tan lejos y de repente aquí está".

