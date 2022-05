Influenciado por Daddy Yankee y J Balvin, el cantante italiano Gabriele conquista con su música urbana

El cantante de música urbana Gabriele, de origen italiano y con raíces argentinas, contagia a la industria musical con estilo único, influenciado por Daddy Yankee, J Balvin y Bad Bunny. El intérprete lanza su nueva canción "Dilemma", un tema dedicado al amor perdido que alguna vez tuvimos. El también compositor prepara el lanzamiento de su EP, así como su gira por países de Latinoamérica, entre estos, México.

"Dilemma", una canción que da muestra de la gran influencia musical que ha reforzado a lo largo de su trayectoria el cantante. La producción corrió a cargo del productor dominicano Okeiflou, mientras que la letra fue creada por el mismo intérprete, quien se inspiró durante un campamento musical en Marbella, España.

"Inicialmente, era un tema que solo se subiría a redes sociales, pero nos gustó mucho y decidimos hacerlo en grande", externó Gabriele. El tema va acompañado de un video, mismo que tiene como concepto un Street video, con el objetivo de no perder la energía que ya en sí tiene la canción.

Gabriele Signore, mejor conocido como Gabriele, desde los 5 años de edad comenzó su camino al participar en concursos y en eventos escolares. Héctor Lavoe y Celia Cruz forman parte de sus más grandes influencias musicales, por lo que sus inicios están abocados a la salsa.

Gabriele Signore visitará México para dar a conocer al público su propuesta musical. Foto: cortesía

Sin embargo, el tiempo lo llevaría a conocer el trabajo de Daddy Yankee, Bad Bunny, Sech, J Balvin y J Quiles, artistas que lo contagian con su ritmo para así dedicarse de lleno en el género urbano. "Veo en ellos un motivante a crear nuevas cosas, nuevos ritmos. Son mi mayor inspiración, también quiero dejar huella en el mundo del género urbano".

A los 17 años se aventura a explorar la composición y la producción. Dos años después, a la par de sus estudios universitarios, salen a la luz sus temas "Dime" y "Pensando en ti", producidos por colombiano Ovy On The Drums. En 2016, tomó la decisión de enfocarse solo en la música mudándose a Medellín, Colombia, lugar en el que colabora con productores como Ovy On The Drums y la compañía SAI.

Posteriormente, comenzó a trabajar con el productor dominicano Okeiflou. Ese mismo año sacó el tema "Ahora", el cual entra en tendencia en la plataforma de Audiomack. En los siguientes años saca temas como "Ella está pa' mi", "Entrégate", "Nada de ti" y "Duele".

2020 es el año en que Gabriele colabora con el artista británico Jordan Darko, con quien saca el sencillo "Loco Remix", que se volvió viral en España y Reino Unido, logrando el millón de reproducciones en un mes; actualmente, cuenta con casi 500 mil reproducciones en Spotify. Al año siguiente, estrenó "Pal perreo", que hasta el día de hoy cuenta con más de un millón de visitas en YouTube, mientras que en Spotify está por llegar al medio millón de reproducciones.

Fue un tema que pegó muy bien en países como Argentina, España, México y Chile. Estoy muy agradecido por la respuesta de la gente, ya ansío estar cara a cara y poder vibrar en un escenario junto a cada uno de los que disfruta mis temas.

Por ahora, Gabriele se prepara para lo que será su gira por España, Italia, Guatemala, El Salvador y México. "Estoy muy emocionado con todo lo que tenemos programado para este año. Es todo un honor poder visitar países tan cálidos y tan llenos de magia como México. Quiero estar cerca de las personas que ya me siguen y que más mexicanos conozcan mi proyecto musical para que juntos hagamos esa conexión que solo la música logra".

Te recomendamos leer:

Recientemente, lanzó el primer tema de su EP "El viaje", un material que trae sabores y colores diferentes en lo que es la música urbana hasta este momento, "tenemos de todo, así que pendientes".