Informan la muerte de la actriz Cicely Tyson a los 96 años, sin dar a conocer la causa

Hollywood pierde a otra de sus más grandes estrellas. La actriz Cicely Tyson perdió el día de ayer la vida, a la edad de 96 años, y con una larga carrera en el cine y el teatro.

La terrible noticia del fallecimiento de Cicely Tyson fue dada a conocer por su representante Larry Thompson, mediante un comunicado en el que no se da a conocer la causa de muerte.

Cicely Tyson se convirtió a través de los años en uno de los más grandes íconos de Hollywood y una representación de la comunidad afroamericana en el cine, que al inicio de la carrera de la actriz en la década de los 50 todavía había papeles muy limitados para las personas de color.

A la actriz la conocemos por importantes papeles en producciones como las películas ‘Sounder’ e ‘Historias cruzadas’ (The Help), así como la exitosa serie de televisión, ‘How to get away with murder’.

Estos y muchas más notables aportaciones a la industria de las artes y el entretenimiento la hicieron merecedora de un Premio Oscar honorífico en 2018. Asimismo, fue introducida al Salón de la Fama de la Televisión en 2020.

Cicely Tyson nació en el vecindario de Harlem en la ciudad de Nueva York, el 19 de diciembre de 1924, hija de una trabajadora doméstica y un carpintero migrantes del caribe. Criada en un ambiente religioso, la misma actriz contó al recibir el Oscar honorífico, que su madre estaba totalmente en oposición a la idea de que su hija fuera actriz, aunque eso cambió en el momento en que vio su gran talento en el escenario para una obra de teatro.

“Hay que tener fe y confianza, creer en lo que haces. Mamá, sé que no querías que me dedicara a esto, pero lo hice y aquí está”, dijo Cicely Tyson, señalando al Oscar que estaba recibiendo.

Entre otros de entre miles de reconocimientos que la actriz recibió en su carrera además del Oscar, ganó también dos premios Emmy por la película para televisión de 1974, ‘La autobiografía de Miss Jane Pittman’, mismo premio para el que fue nominada en múltiples ocasiones con su papel de Ophelia Harkness en ‘How to get away with murder’.

También obtuvo el premio Tony del teatro, con la obra ‘The trip to bountiful’ en 2013, aunque uno de sus mayores honores lo recibió en 2016 en manos del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, considerado el honor más alto para un ciudadano del país norteamericano, por su lucha en contra del racismo y la xenofobia a través de toda su carrera.

¿De qué murió Cicely Tyson?

Fue el representante de la actriz, con quien trabajó por cerca de 40 años, quien dio a conocer la noticia, luego de ser informado por la propia familia. Sin embargo, el mismo no ofreció mayores detalles acerca de la muerte de una de las actrices más queridas por el pública afroamericano, pidiendo respeto a la privacidad de su familia.

“Con gran dolor en nuestros corazones, la familia de Cicely Tyson anuncia su pacífico fallecimiento esta tarde. Durante este tiempo, por favor permitan a la familia tener su privacidad”.

Se desconoce si la actriz padecía de alguna enfermedad o una complicación de salud al momento de su muerte, por lo que las causas todavía son desconocidas.