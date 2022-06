Ingratax lanza "Un chingazo" en colaboración con la Banda MS

Sin dejar de sorprender al público que la ha convertido en una de sus favoritas, la cantante urbana Ingratax lanza hoy su nueva propuesta musical, “Un chingazo”, tema interpretado junto a la estelar Banda MS, de Sergio Lizárraga. Sin salirse de su línea musical llena de líricas de desamor que la han caracterizado desde sus inicios, el tema es el perfecto vehículo para que estos dos grandes artistas fusionen sus estilos musicales para marcar así la primera vez que trabajan juntos y el regreso de Ingratax a este ritmo musical popular.

“Esta colaboración me tiene muy contenta porque siempre he sido fanática de la MS”, comenta Ingratax. “Habíamos hablado de hacer algo juntos, pero hasta ahora no se había dado… hasta un día que fui ir a verlos a uno de sus shows. Ya después del show voy y hablo con ellos y quedamos en hacer algo, que yo estaba ‘full’ dispuesta a hacerlo. Fue cuando mi equipo me mostró la maqueta de esta canción que estaba adaptada al estilo de ellos. Cuando la escuché me encantó, ¡me pareció increíble! A la hora de grabarla le di mi toque personal, un poco más a mi estilo”, comenta la intérprete.

Sobre el video filmado en Guadalajara y dirigido por Doble A, la cantante asegura: “Estuvo increíble, me sorprendió muchísimo. La temática me encantó, plan ‘fin del mundo’, que va directo por la línea en la que he estado llevando mi proyecto. Fue muy ‘cool’ ver cómo ellos (Banda MS) entraron a ese universo”.

La MS, una de las bandas más taquilleras y más importantes en su género, expresó que para ellos fue un placer trabajar con Ingratax: “Nos da mucho gusto compartir con Ingratax en esta canción y sobre todo el apoyar a nuevas generaciones. Para todos en la MS fue una gran experiencia grabar ‘Un chingazo’ y ver cómo Ingratax logró fusionar su voz a nuestro género y hacerlo tan suyo”.

Ingratax está en un gran momento en su ascendente carrera. Con su canción, “París” alcanzó la atención mundial obteniendo millones de seguidores y millones de ‘views’ con su video. Luego siguieron los temas “Las de octubre” y “Apagaíta”, así como los duetos y colaboraciones en “Noche en LA” ft. Sael, “Sin ropa” (Dylan Fuentes), y recientemente, “Necesito un break” (Daaz).

La joven cantante este año estuvo nominada a los Premios Heat como Mejor Artista Región Norte. También recibió una importante nominación a los Premios MTV MIAW 2022, como Artista en la Mira, y más recientemente obtuvo una nominación a Premios Juventud, de la cadena Univisión, en la categoría La Nueva Generación-Femenina.