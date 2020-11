Ingrid Contreras aflora sus sentimientos con su nueva canción "A quien quiero engañar"

La cantante mexicana Ingrid Contreras deleita a sus fans con su reciente lanzamiento musical q", una canción de la autoría de Alfonso Flores Arocha, mejor conocido como Poncho Arocha (también compositor de su anterior éxito (Fue lo mejor"). Pero este lanzamiento tiene un especial significado para la hermosa intérprete originaria de Obregón, Sonora, ya que la canción fue elegida para la telenovela "Quererlo todo", que se estrenó el pasado 9 de noviembre de manera conjunta en Televisa y Univisión.

El respectivo video musical de "A quien quiero engañar" fue filmado en una hacienda en el estado de Jalisco, México. Tuvo su estreno hace unos días en el canal de YouTube de Ingrid Contreras. Hasta el día de hoy tiene más de 300 mil reproducciones.

"Si sonrío es para que tu nunca puedas darte cuenta lo que estoy viviendo detrás de esta puerta, si camino aunque no puedas ver que ya no tengo fuerza, que tu desprecio se siente en las venas. A quién quiero engañar si me siento tan sola y te muestro otra cara, si me abrazo del viento besando tu almohada, voy a procurar maquillar mi dolor y sentirme una dama, ya no va a importarme si el corazón me reclama, que ni te despediste, que mis manos te extrañan, le diré que te olvide, que para ti no hay lugar en mi cama", canta Ingrid Contreras.

Ingrid Contreras tiene más de 152 mil oyentes mensuales en Spotify. Foto: cortesía Miguel Chavira

¿De qué trata la telenovela "Quererlo todo"?

La historia trata el tema de violencia de género, tan cercano a las causas que apoya Ingrid Contreras. Es una historia campirana que involucra un amor prohibido a través de una cantidad de secretos y vueltas de tornillo, alrededor de una herencia y se está filmando actualmente en la famosa Hacienda "La Gavia" y en locaciones en el Estado de México.

El elenco de la novela, producida por Nacho Sada, tiene como protagonistas a Danilo Carrera y Michelle Renaud, además de la participación de actores de primer nivel como Manuel Ojeda y Olivia Bucio.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Ingrid Contreras tiene la oportunidad de participar de manera musical en un melodrama.