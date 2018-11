Entre lágrimas, Ingrid Coronado cierra ciclo en "Venga la alegría"

Bien dicen que todo ciclo tiene su final. Esta mañana Ingrid Coronado se despidió entre lágrimas y muchos sentimientos encontrados, del matutino Venga la Alegría. Además de agradecer y despedirse del público, la conductora de televisión confesó que no fue una decisión fácil, mas sin embargo era necesaria. Ingrid se tomará unos meses de descanso y para marzo de 2019, regresará a TV Azteca con un nuevo proyecto.

“Debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está siendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y staff, sino a todos ustedes que han estado conmigo cada minuto, pero es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo", comentó Ingrid Coronado, evidentemente triste pero feliz a la vez por concluir satisfactoriamente su etapa en Venga la Alegría.

Muchas veces me han preguntado que si ahora ya no voy a hacer nada y no, ahora voy a ser como ustedes; voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos.