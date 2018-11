Ingrid Coronado: hasta que nos volvamos a encontrar

Fue el día de ayer cuando Ingrid Coronado dio por terminado su ciclo en el programa Venga la Alegría luego de 10 años ininterrumpidos en el matutino de TV Azteca. La conductora entre lágrimas de alegría y nostalgia a la vez, se despidió de todos su público acompañada de todos sus amigos y compañeros. “Debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está siendo una decisión fácil", señaló Ingrid visiblemente con muchos sentimientos encontrados.

Al terminó del programa Venga la Alegría, la bella Ingrid Coronado compartió una serie de fotografías con todos sus amigos, compañeros y personal del staff del matutino, donde dedicó a todos ellos palabras de afecto y agradecimiento.

En otra publicación, Ingrid Coronado manifestó: "hasta que nos volvamos a encontrar, espero en la vida verlos amar, reír, soñar, llorar y disfrutar".

Ingrid Coronado comentó que ante su salida de Venga la Alegría y la pausa que hará en su carrera profesional, se dedicará a ser mamá:

Muchas veces me han preguntado que si ahora ya no voy a hacer nada y no, ahora voy a ser como ustedes; voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos.