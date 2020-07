Ingrid Coronado aparece sin pestañas, extensiones, ni maquillaje

Ingrid Coronado se cansó de verse perfecta ante las cámaras y se mostró totalmente al natural, incluso especifico en su más reciente publicación que se quitó la exconductora para verse sensacional en la foto dejando a todos con la boca abierta.

"Hace algún tiempo, no mucho, me daba mucho miedo mostrarme tal cual soy. Desnudar mi cara y mi mente ante las personas. Maquillaje, extensiones, pestañas postizas, filtros, correcciones… Pero a medida que me acepto como soy, he ido despojándome de los juicios sobre mi y mi aspecto", dice al principio de la foto de Ingrid Coronado.

La foto alcanzó más de 10 mil likes y se puede ver a una mujer lucida de cara lavada que solo quiere mostrarse tal cual en Instagram lejos de filtros, pues no es secreto que varios famosos usan Instagram para verse más perfectos, pero la famosa prefiere que sus fans la conozcan tal como es.

"Primero me deshice de mis extensiones, luego de las pestañas postizas, deje de corregirme en las fotos, le bajé a la intensidad de mis filtros y maquillaje. Así como estoy en esta foto, así soy yo", escribió Ingrid Coronado en su mensaje de motivación, donde deja en claro que todas las mujeres son perfectas con o sin maquillaje.

"Súper linda por dentro y por fuera", "Bien por ti. Nunca he utilizado filtros, me encanta ser natural, como dice el dicho.”Hay que envejecer con gracia “, le escribieron a la guapa mujer.

Recordemos que desde la salida de Ingrid Coronado de Venga la Alegría, se ha mostrado mucho más apegada a sus seguidores, con quienes comparte sus mejores anécdotas, además presume las maravillosas vacaciones que se tomó tras dejar el matutino de Tv Azteca.

Cabe mencionar que Ingrid Coronado estaba a punto de regresar a los escenarios hace unos meses, pero debido a la pandemia se canceló todo.

Por si fuera poco son varias las artistas que se han mostrado ultimamente al natural en redes sociales, algunas de ellas han sido Atala Sarmiento y Maribel Guardia.



