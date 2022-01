México.- La conductora mexicana Ingrid Coronado recibió el Año Nuevo 2022 con todo el positivismo del mundo meditando desde la playa al atardecer con ropa cómoda, sin maquillaje y completamente al natural, buscando que sea un año diferente.

A través de su perfil en Instagram, la conductora de Todos a bailar compartió una fotografía en la que se muestra meditando frente a la playa y muy sonriente, junto a un mensaje en el que envía un mensaje a sus fieles seguidores.

En el extenso mensaje se puede entender que lo que busca es que todos tengan un mejor año, posiblemente el mejor de sus vidas, y que se enfoquen sólo en lo positivo, en el valor y la importancia de la vida, los seres queridos, la familia, los amigos.

Pero no sin olvidarse de quiénes son ellos mismos, que son lo más importante que tienen en la vida y que vivir es un regalo del destino, el cual debe disfrutarse de una y mil maneras, tomando conciencia en ello.

Ingrid Coronado arranca el 2022 con toda la actitud positiva

El mensaje de Ingrid Coronado para sus fans

Entre los cambios que Ingrid Coronado busca para sus seguidores está: "Que tus despertares te despierten. Y que al despertarte, el día que comienza te entusiasme. Y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. Y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino".

Continuó: "Y que no te olvides de saborear la comida, detenidamente, aunque solo sea pan y agua. Y de encontrar algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno".

"Y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos. Y que tus abrazos, abracen. Y que tus besos, besen. Y que los atardeceres no dejen de sorprenderte, y que nunca dejes de maravillarte. Y que llegues cansada/o y satisfecho/a al anochecer por la tarea realizada durante el día. Y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos. Y que no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio", se agregó en el mensaje.

"Y que no te creas más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. Y que no te olvides, ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello", finalizó.

