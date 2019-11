Ingrid Coronado cambia de look y parece quinceañera

Ingrid Coronado reventó las redes sociales y es que la famosa le dijo adiós a su corta melena para dejarla aún más corta, ya que quiere cerrar el año con un cambio radical el cual le quedó perfecto pues sus fans se lo hicieron saber en Instagram.

Más de 37 mil likes recibió la exconductora de Venga la Alegría, quien deja a todos con la boca abierta cada que publica algo, pues Ingrid siempre trata de motivar a sus fans o simplemente estar al pendiente de ellos para compartir sus grandes experiencias después de haber dejado la pantalla chica, la cual la vio crecer como artista durante varios años.

"Wow te ves súper chiquita, pareces de 15 años y luces espectacular, súper", "Como siempre has estado preciosa", "Le copiaré el corte me urge estar en vanguardia ojala subas mas fotos", "Haber por atrás, me encanto te ves súper linda, @ingridcoronadomx", le escribieron a Ingrid.

Recordemos que Ingrid se ha enfocado más en ella misma desde que salió de Tv Azteca ya que la mujer se la ha llevado viajando y disfrutando de otras culturas, además de aprender cosas nuevas para ejercerlas en su vida.

Una de las cosas que aprendió Coronado fue aprender a cocinar más saludable, pues como todos saben le encanta cuidarse para tener tremendo cuerpazo, el cual le gusta presumir en la playa cada que puede y lo deja bien claro con los ajustados vestidos que se pone.

"Quiero compartirles que todo este año ha sido no solo de viajar y descansar, también me he metido muy a fondo a aprender diferentes disciplinas y filosofías que nos den herramientas para tener una mejor calidad de vida y vivir con más alegría, balance y bienestar", escribió Ingrid en su nueva faceta como chef la cual le gustó demasiado.