México.- La conductora mexicana Ingrid Coronado, de la televisora TV Azteca, sabe muy bien cómo volverse el centro de atención en las redes sociales y en esta ocasión lo logró al posar con un coqueto vestido rosa de cuello alto que causó gran sensación.

A través de su perfil oficial de Instagram, la querida conductora compartió un par de fotografías luciendo su atuendo cerca de despedirse el año cursante y más que lista para recibir el 2022, logrando bastantes comentarios positivos.

Para el atuendo, Ingrid eligió llevar un vestido de color rosa con cuello alto y mangas largas, el cual marcó muy bien su figura madura, y también un peinado recogido con mechones ondulados sueltos y un maquillaje muy juvenil que destacó su hipnotizante mirada.

Ingrid Coronado conquista a sus fans con coqueto vestido rosa de cuello alto. Foto: Instagram

Más de 19 mil me gustas fueron los que recopiló en muy poco tiempo Ingrid Coronado y los comentarios no se hicieron esperar. Los seguidores de la conductora destacaron que lucía muy bien con el ya hablado atuendo y no faltaron elogios y piropos de todo tipo en la caja de comentarios.

De acuerdo con la estrella de televisión, está haciendo un recuento de este año 2021 y poniendo en orden todos sus objetivos para el 2022, mostrándose más que lista por recibir el Año Nuevo y diciéndose agradecida por poder mostrarse ante su público tal y como es.

Recordemos que este año fue difícil para Ingrid Coronado, que enfrentó un fuerte escándalo por su ex pareja el músico Charly López, ex Garibaldi, que aseguró durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la conductora le había sido infiel durante su matrimonio y ella decidió salir a desmentirlo y hasta interpuso una demanda en su contra, alegando que estaba sufriendo de violencia de género.

