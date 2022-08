Ingrid Coronado cuenta cómo están sus hijos tras muerte de Fernando del Solar y cómo le afectó a ella

"La vida no se equivoca, los ha ido formando de manera que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes y a mí me enseñan cada día, lo que es ser un ser humano con grandes valores, por supuesto, todo el poder y todas las ganas y la oportunidad de salir adelante", externó Ingrid Coronado.

Tras la muerte de quien fuera su esposo por varios años, la ex integrante de Garibald i y ex conductora del programa "Venga la alegría", se ha mantenido fuerte ante esto y otras difíciles situaciones en su vida , pues el ejemplo que quiere darle a sus tres hijos Luciano, Paolo y Emiliano (hijo que tuvo con el cantante Charly López).

Ingrid Coronado manifestó que aunque su relación con Fernando del Solar no era la mejor al momento de fallecer, esto significó un gran golpe no solo para sus hijos, sino también para ella. Como parte de su duelo, se ha refugiado en el trabajo .

La conductora de televisión Ingrid Coronado , tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación , a más de un mes de la muerte de su ex esposo Fernando del Solar . Dicho encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México, durante la firma de autógrafos de su libro "MujerÓn". Durante su charla con varios reporteros de espectáculos, mencionó lo mucho que le ha afectado la muerte del padre de sus hijos Luciano y Paolo .

