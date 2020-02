Ingrid Coronado cuenta el reencuentro de sus hijos con Fer del Solar

Fernando del Solar estuvo hospitalizado hace unas semanas; en su momento su mánager Aarón Olvera informó a los medios de comunicación, "ingresó al hospital por una infección en las vías respiratorias inferiores, neumonía, adquirida en comunidad y deshidratación aguda, por tal motivo ameritó un ingreso a la unidad de terapia intensiva para estabilizar los datos de dificultad respiratoria y requerimiento de oxígeno".

Supuestamente Ingrid Coronado no pudo visitar a su ex pareja en el hospital, ya que los padres de Fernando del Solar no se lo permitieron. Gustavo Adolfo Infante contó en el programa De Primera Mano, "Ana María Alvarado quien es muy cercana a Ingrid me contó que le pregunto '¿oye Ingrid cómo está Fernando?', a lo que la conductora le contestó, ¿yo sé lo mismo que ustedes?'". La periodista le dijo, "pero Fer es el papá de tus hijos" a lo que Ingrid le respondió: "es que los papás de Fernando no me permiten verlo".

En una entrevista para la revista Quién, Ingrid Coronado comentó que sus tres hijos estuvieron enfermos y que por esa situación, no habían podido ver a Fernando Del Solar. Durante esta semana sus hijos Paolo y Luciano (fruto de su relación amorosa con el argentino), tuvieron un lindo reencuentro con su padre.

Mis hijos están muy contentos, estaban preocupados (por Fernando del Solar), pero esta semana pudieron estar con él y llegaron muy felices.

"Lo vieron muy bien, así que en casa tenemos mucha alegría gracias a Dios, por supuesto que sí (está contenta por el encuentro entre Fer y sus hijos Paolo y Luciano)", manifestó Ingrid Coronado a Quién.

Sobre sus nuevos proyectos, al ex conductora del porgrama Venga la Alegría, dio a conocer: "estoy trabajando en algo, puedo decir que lo que ya no quiero es seguir haciendo lo de antes, entretener a las personas, siento que fue increíble todos lo disfrutamos mucho, pero tengo la capacidad, los conocimientos y toda la intención de ayudar, esa es mi intención, estoy terminando mi conferencia y tengo mis pulseras".