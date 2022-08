¿Ingrid Coronado desalojará a Anna Ferro? Viuda de Fernando del Solar vive en una de sus propiedades

Con respecto a que Anna Ferro tendría que pagar la pensión alimenticia de los hijos de Fer , Claudia Ramírez dijo que se tendrá que ver su testamento y ver si Ingrid Coronado acepta o no su voluntad.

"En un momento del juicio se determina que el señor Fernando le pague a sus hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, al principio le empieza a pagar la colegiatura a los dos hijos y un buen día, dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos. Es más, al día de hoy, antes de fallecer el señor, tiene un adeudo en el juzgado de 300 y tantos mil pesos".

Tras morir Fernando del Solar, su viuda tendría que desalojar dicho departamento , "ella va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra", externó Claudia Ramírez.

"El departamento donde vivía Fernando, es un departamento que está a nombre de Ingrid y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro . Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella".

En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Claudia Ramírez, representante legal de la también cantante (ex integrante del grupo Garibaldi), comentó que Ingrid Coronado nunca peleó para que su ex esposo Fernando del Solar y Anna Ferro, se salieran de su propiedad, y ellos, nunca le pagaron renta .

Anteriormente, la conductora de televisión Ingrid Coronado , desmintió haber demandado a Fernando del Solar , padre de sus hijos Luciano y Paolo, unos días antes de su muerte, tal y como aseguró su viuda Anna Ferro , en una entrevista para la revista ¡HOLA! México. Supuestamente, la ex conductora del programa "Venga la alegría", había demandado a su ex esposo por el incumplimiento en el pago de la manutención de sus vástagos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.