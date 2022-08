Ingrid Coronado desmiente a Anna Ferro, con respecto a la demanda en contra de Fernando del Solar

Asimismo, el fallecido conductor de televisión, pidió a su ex esposo que se hiciera cargo de todos los gastos de Luciano y Paolo, ante su falta de empleo.

Sobre esto, Ingrid Coronado , ex conductora del matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, argumentó que esas propiedades, Fer y ella, las pusieron a nombre de sus hijos, pero no cobraba la renta para la manutención, sino que cada uno administraba los departamentos.

En su comunicado, Ingrid señaló que Fernando del Solar, desde hace más de un año, no cubría en su totalidad el pago de la manutención de Luciano y Paolo , resaltando que estas obligaciones, deben persistir aún después de la muerte.

Ante esto, nuevamente la conductora de televisión y cantante (ex integrante de Garibaldi), fue blanco de fuertes críticas en redes sociales. Mediante un comunicado, Ingrid Coronado pidió su derecho de réplica, manifestando que "dicha información es falsa" .

De acuerdo con Anna Ferro , un día después de la muerte del papá de Fernando del Solar , tuvo que realizar un estudio socioeconómico, ya que la demanda así lo estipulaba . "Él no tenía cabeza para nada, aun así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico, que no tenía ni pies ni cabeza, su gran conflicto era tratar de administrar todo".

La profesora de pilates Anna Ferro , viuda de Fernando del Solar , dio a conocer en una entrevista para la revista ¡HOLA! México, que poco antes de morir, el conductor de televisión fue demandado por su ex esposa Ingrid Coronado . Al parecer, dicha demanda fue con respecto al pago de la manutención de los hijos que tuvieron en común: Luciano y Paolo.

