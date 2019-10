Ingrid Coronado en bikini abre las piernas y calienta Instagram

Ingrid Coronado en los últimos meses se ha dedicado cien por ciento a ella, pues en sus redes sociales la hemos visto viajar por todo el mundo además de practicar ejercicio, llevar una buena alimentación y hasta ser una filosofa pues sus fans se lo han hecho saber.

Una foto de Ingrid en bikini y haciendo yoga fue lo que desató la locura de sus fans debido a lo bien que se ve la guapa mujer, pues no es un secreto que tenga tremendo cuerpazo a sus 45 años ya que siempre ha tratado de mantenerse muy bien ante sus fans.

Prefiero yo ponerme de cabeza a que la vida me ponga #Jugandoconlavida, escribió Ingrid en la foto.

Mientras tanto sus fans le hicieron saber a Coronado que se mira muy bien después de haberse retirado de la pantalla chica de la cual estaba muy cansada pues así lo dio a conocer cuando dio a conocer su retiro en Venga la Alegría, programa donde fue la titular durante varios años.

"Seguramente te acusarán de robo, por haberte robado toda la belleza del mundo", "Que hermosa Ingrid eres una excelente atleta bendiciones", "Wow me encanta tu actitud a la vida", le escribieron a Ingrid por la imagen.

Además como se dijo en un principio Coronado aprovecha para comer más saludable, por lo que se ha metido a cursos para preparar alimentos que ayuden a su organismo.

"Quiero compartirles que todo este año ha sido no solo de viajar y descansar, también me he metido muy a fondo a aprender diferentes disciplinas y filosofías que nos den herramientas para tener una mejor calidad de vida y vivir con más alegría, balance y bienestar".