Ingrid Coronado en traje de látex negro presume su figura de impacto al regresar a Tv Azteca

Ingrid Coronado de 47 años de edad vuelve a causar furor total en redes sociales, esto después de modelar en un vestuario de látex en color negro con el cual se miraba extremadamente guapísima, además de una energía extraordinaria con la cual marca su regreso a la televisión tras alejarse hace un tiempo.

En la foto se puede ver a Ingrid Coronado con una gran sonrisa, además del vestuario en color negro el cual le va muy bien y es que su figura fitness resaltó de la mejor manera con este vestuario con el cual dejó sin habla a sus seguidores.

Para quienes no lo saben aún la conductora mexicana regresa con el reality show Todos a Bailar donde causara mucho furor debido a que la competencia no solo será muy divertida, sino que dará mucho de que hablar por los distintos bailes que veremos, pues así lo manifestó la también ex garibaldi.

Ingrid Coronado con tremenda figura/Instagram

"¿Así o más poderosa? Y es que estoy llena de energía y emoción por volver a encontrarme con ustedes en un nuevo proyecto de @aztecauno. El 20 de noviembre a las 8:00 pm empieza Todos a Bailar, un programa donde el protagonista es la familia. ¿Estás listo para sacarle brillo a la pista?Yo no puedo esperar", escribe la guapa mujer en su foto.

Otra de las cosas por las que el público desea ver nuevamente a la presentadora en televisión es por el talento y química que tiene con la audiencia, razón por la cual la quieren de regreso en Venga la Alegría.

Le llueven piropos

La foto de Ingrid Coronado alcanzó al momento de la redacción más de 34 mil likes y comentarios cada vez más siguen en aumento, pues les fascinó como se ve la guapa mujer quien siempre ha sabido conservarse muy bien.

"Saludos hermosa ya nos hacías falta en la TV felicidades x el nuevo programa ahí te estaré viendo cada semana eres la mejor conductora", "Que hermosísima te ves ingrdcoronadomx Eres una ricura de mujer besitos te admiro muchísimo", escriben los fans.

