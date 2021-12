México.- La conductora de TV Azteca Ingrid Coronado ha sorprendido al seguir las mejores tendencias de moda en los últimos años, siempre enfocándose en estilo ideales para mujeres maduras como ella y en esta ocasión no ha sido la excepción.

De nueva cuenta, Ingrid sorprende con un elegante palazo negro de gamuza con mangas bombachas de tela transparente, cuello alto, medias negras y tacones altos con detalles plateados, logrando robarse la atención de sus seguidores, quienes elogiaron su belleza y gusto por la moda.

En un par de fotografías publicadas en Instagram Ingrid mostró su buen gusto por las tendencias de moda e inspiró a muchas mujeres de su edad para vestir como ella lo hizo en esta fecha tan importante, la cual, destacó, que es una de sus favoritas en el año.

Ingrid Coronado encanta con su palazo de gamuza ideal para mujeres maduras

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar entre sus seguidores, que no se pierden cada uno de sus movimientos. "Me encanta como vistes porque lo haces tomando en cuenta tu edad, no como otras que siguen vistiendo como jovencitas", se pudo leer en uno de los comentarios.

Las actividades de Ingrid Coronado para esta Navidad

Siempre buscando estar en contacto cercano con sus seguidores y ayudarlos en diferentes aspectos de la vida, Ingrid Coronado acudió a su perfil de Instagram a hablar sobre algunas actividades que llenan el corazón en esta Navidad

La primera fue desconectarse de todo y decorar el árbol de Navidad, la segunda disfrutar de las luces de la ciudad y la última dar mucho amor para todas aquellas personas que no se vieron durante todo el año, según destacó, es algo que siempre hace.

