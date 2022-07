Ingrid Coronado es comparada con Karla Panini en redes tras la muerte de Fernando del Solar

Ingrid Coronado de 47 años de edad, se convirtió en tendencia el día de ayer tras la muerte de Fernando del Solar de 49, ya que muchos usuarios recordaron que la primera decidió terminar con él cuando le habían dicho hace varios años que tenía cáncer, por lo que más de uno se le echó encima a la famosa.

Y es que según Ingrid Coronado le exigía a Fernando del Solar, quien estaba desempleado y en pleno tratamiento para enfrentar la enfermedad, que tenía que darle una manutención para ella, además de los dos hijos que procreó con ella, situación que a muchos no les pareció, pues estaba luchando por su vida en esos momentos.

Ahora Ingrid Coronado es comparada hasta con la misma Karla Panini quien enfrentó una situación similar, pero en ese caso fue de la amistad a la enemistad de Las Lavanderas cuando Karla Luna enfermó de cáncer, el cual le provocó la muerte, y aunque la segunda trató de remediar la supuesta traición que le hizo al tener un romance con Américo Garza cuando este era pareja de la fallecida mujer con quien procreó dos hijas las cosas no fueron iguales, ya que hoy en día le echan demasiado a la regia por dicha acción.

A pesar de que Fernando del Solar e Ingrid Coronado se dejaron hace varios años, la muerte del también actor de teatro le valió una ola de comentarios negativos por dejarlo solo en un momento de la vida tan complicado, hasta las mismas redes aseguran que la famosa hacía brujería sobre él.

"¡Acabó de recordar cuando Ingrid Coronado dijo en una entrevista para TV Azteca "...yo no me case con un enfermo..." ese día paso de ser la 'sabrosona' del matutino más importante de TV Azteca a ser la desalmada... Pd. Famosos contraten a un buen RP y déjenlo trabajar...", "Karla Panini viendo que gracias a Ingrid Coronado hoy tiene el día libre", "Alguien estuviera vivo si alguien no lo hubiera abandonado, si alguien no se hubiera metido con el novio de su mejor amiga, todavía jala con una función SI", escriben las redes.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que también los fans de Ingrid Coronado, además de colegas del espectáculo, la han defendido tras darse a conocer que la ex conductora de Venga la Alegría fue tendencia en redes.