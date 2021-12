Ingrid Coronado esclarece detalles sobre su denuncia contra Charly López

México.- La conductora Ingrid Coronado, frente a las cámaras de Vena la Alegría, aclaró algunos detalles sobre su denuncia en contra del ex Garibaldi Charly López, su ex pareja y padre de su hijo mayor Emiliano, con quien no mantiene una relación, reveló el cantante.

Ingrid descartó que la denuncia que interpuso contra Charly fuera por abuso sexual, como anteriormente se había comentado, sino por actos de violencia de género, tal y como lo hizo saber ante sus seguidores hace algunos días a través de un comunicado.

"Yo puse una denuncia por violencia de género, ahora, esos fueron precedentes que alguien más sacó, pero ese no es el motivo de mi denuncia, el motivo fue exclusivamente por las declaraciones de las últimas semanas y ya", explicó Coronado.

Cabe recordar que hace un par de semanas Gustavo Adolfo Infante dio a conocer detalles sobre la denuncia, momento en el que reveló que en los documentos se señalaba un abuso sexual, lo cual dio mucho sobre qué hablar y fue el motivo por el cual la conductora quiso esclarecer la situación.

Pese a que Ingrid Coronado comentó que su actual enfrentamiento legal con el ex Garibaldi no es por una supuesta violación, no desmintió que no haya sucedido.

La denuncia fue interpuesta por Coronado contra López luego de que éste acudiera al programa del periodista mencionado y revelara que la conductora le había sido infiel en dos ocasiones, así como otras declaraciones, las cuales fueron desmentidas por ella y decidió proceder legalmente debido al daño que le han provocado.

