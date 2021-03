Ingrid Coronado está harta de que las personas se victimicen siempre

Ingrid Coronado de 46 años de edad lanzó tremendo mensaje en redes sociales donde deja en claro que las personas no deben victimizarse del todo, pues es algo que no le agrada para nada, quien aprendió a qué hacerlo es muy mala idea.

Resulta que Ingrid Coronado subió una foto a sus redes sociales donde aparece sentada en un sillón con un vestido artesanal, muy propia del estilo de la conductora de Venga la Alegría, quien además se le ve muy sonriente, pues es una mujer que solo quiere cosas positivas para su vida.

El mensaje de Ingrid Coronado pisó tan fuerte que de inmediato sus fans le hicieron saber que es una mujer trabajadora que sabe muy bien cómo centralizar su energía en cosas positivas que realmente le ayuden a ella como persona, es por eso que los elogios le llovieron.

La vida me enseñó que si tengo una actitud de víctima, me pondrá en situaciones que me permitan victimizarme. Por el contrario, cuando tengo una actitud ganadora atraigo situaciones que me hacen sentir así, escribió Ingrid Coronado en la foto.

En la foto también se puede ver a una Ingrid Coronado que solo trata disfrutar los días acompañada de sus hijos, quienes son el motor de la mujer para salir adelante, ya que ellos le han enseñado a valorar y decretar cosas lindas para su vida razón por la cual está muy agradecida, aunque sucede algo más en la vida de Ingrid Coronado.

"Gracias siempre por tus consejos Ingrid. Que lindo vestido y que preciosa te ves. Excelente inicio de mes. Que Dios te bendiga", "Exacto tu y yo entendemos de que se trata la vibra", "Así se me han ido los Años, en el Papel de Víctima", le escribieron a Ingrid Coronado en la foto.

Resulta que el periodista Alex Kaffie, dios conocer que supuestamente tras la salida de la conductora Luz María Zetina de Sale el Sol, ella podría ser una de las nuevas conductoras del matutino y es que según desde hace tiempo la ex presentadora quería regresar a la televisión tras estar ausente desde hace un tiempo.



