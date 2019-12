Ingrid Coronado fresca y radiante presume descarado escote

Ingrid Coronado desató la locura en redes sociales al publicar una foto donde muestra demasiado escote dejando a todos con la boca abierta pues a simple vista sus fans notaron la tremenda pechonalidad que se carga la famosa quien sigue siendo uno de las mujeres más sexys del espectáculo.

Y aunque la poderosa conductora decidió retirarse algunos momentos de la pantalla chica sigue dando de que hablar en redes sociales debido al tremendo cuerpazo que se carga pues comparte fotos muy sensuales acompañadas de bellos mensajes como el siguiente.

"Te tengo una propuesta.... Esta semana tratemos todos de hablar solo de lo positivo de las personas y situaciones, es solo una semana, si no te sientes mejor, regresas a lo que hacías antes. Si no tenemos nada bueno que decir en una conversación sobre alguna persona, no decimos nada e intentamos cambiar de tema.

Hablar de personas o situaciones que nos lastimaron, de los actos inconscientes o de odio, hace que de alguna manera nos intoxiquemos, a mi a veces hasta se me manifiesta como dolor de estómago, o de garganta, dolor de cabeza o insomnio.... Prueba lo que se siente dejarlos ir y comenzar una nueva vida libre de pensamientos que te intoxican...", dice parte del texto de Coronado.

"Lo intentaré pero ver diario a esa gente uf lo hacen más difícil", "Muy guapa y me parece genial me sumo a la semana de pensamientos positivos", le escribieron a Ingrid por la foto que alcanzó más de 41 mil likes hasta el momento.

Cabe mencionar que Ingrid Coronado siempre ha querido verse sensual por lo que siempre está realizando ejercicio para verse muy bien además de alimentarse muy saludable.