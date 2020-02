Ingrid Coronado hace fuerte revelación: violencia y relaciones tóxicas

Ingrid Coronado contó en un reciente video en su canal de YouTube, que tiempo atrás sufrió violencia y lidió con relaciones tóxicas solo para mantener las apariencias, así como para ser aceptada por las personas que la rodeaban, "es total y completamente normal buscar aceptación en los demás, debo decirles que yo viví así por mucho tiempo, queriendo tener una imagen reconocida y esperando que la gente opinara bien de mí".

Sólo me llevó a estar en relaciones muy muy tóxicas, a aguantar violencia y sobre todo situaciones que lastimaron mi autoestima, todo con tal de mantener una imagen de mujer fuerte y exitosa.

Luego de comprender lo que estaba viviendo, Ingrid Coronado no toleró más situaciones de violencia para asegurar sus necesidades económicas y emocionales. "El día que me cansé de recibir ese trato, de regalar mi poder, cuando dejé de escuchar las voces exteriores que me debilitan, cuando comencé a sanar cada una de mis células, cuando dejé de condenar o culpar a los demás por lo que me pasa a mí, ese día me di cuenta de algo que es muy importante".

Soy mucho más de lo que la gente puede opinar de mí, descubrí mi valor y comprendí que el único camino posible es el del autoconocimiento.

En su charla con sus seguidores a través de su canal de YouTube, la ex pareja sentimental de Fernando del Solar, resaltó que aceptar ciertas conductas a cambio de una aparente estabilidad emocional, es igual que venderse como persona, "dejar de venderse es comenzar a nutrir tu alma desde adentro, con integridad, alimentar el corazón con amor, reconocer las vulnerabilidades y descubrir de qué están hechos tus miedos".

La ex conductora del programa Venga la Alegría, agregó que, "darnos cuenta que nuestro valor no depende de la opinión de nadie y ver que las opiniones de la gente tienen más que ver con ellos que con nosotros, aprender a mirar a los ojos con ternura y con claridad en el corazón, así nos damos cuenta que no habrá dinero que alcance para comprar nuestra libertad".