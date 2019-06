Ingrid Coronado le hace el feo a Raquel Bigorra en programa

Ingrid Coronado decidió hacerle el feo a su colega Raquel Bigorra en un programa de televisión y es que ambas fueron invitadas al mismo por lo que la conductora al enterarse de que la cubana también iría decidió cancelar a última hora dejando en claro que no la puede ni ver.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, las dos mujeres que ahora tienen las puertas abiertas en Televisa, después de haber salido de Tv Azteca han ido buscar oportunidades en dicha televisora por lo que la producción de Netas Divinas, decidió buscarlas.

Cuando la exesposa de Fernando del Solar supo que Bigorra también acudiría canceló y es que se dice que la rubia supuestamente filtró a una revista de espectáculos que Ingrid y Fer tenían varios problemas cuando formaban un matrimonio por lo que comenzó una enemistad.

Pero eso no es todo ya que Raquel Bigorra traicionó a Daniel Bisogno, hace unos días luego de que el programa Ventaneando diera a conocer que la conductora ventiló varios asuntos personales de su compadre y amigo desde hace varios años, entrando en el ojo del huracán.

"Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera", dijo Pati en Ventaneando.

Atala Sarmiento también ha sido otra de las supuestas afectadas por parte de Raquel y es que la misma revista donde la animadora mandó información de los famosos anteriores, también dio con la conductora cuando acudió a una clínica de fertilidad para convertirse en madre por lo que se ha dudado más sobre la cubana.

Recordemos que después de darse a conocer el escándalo de Raquel las conductoras Ingrid Coronado y Atala Sarmiento, lanzaron algunos tuits donde dejaron en claro que el karma le puede llegar a cualquiera, por lo que confirmaron la enemistad con la presentadora de televisión.

Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda #realhappiness, escribió Ingrid.

Por su parte Atala Sarmiento compartió un Gif con la leyenda 'Karma' acompañada de una frase "Quien siembra vientos cosecha tempestades", comentó Atala.

Cabe mencionar que dicho pleito traerá a relucir más sobre estas conductoras quienes comenzaron una guerra con Raquel Bigorra quien es muy popular en la pantalla chica.