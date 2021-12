Ingrid Coronado no demandó a Gustavo Adolfo Infante, revela el periodista

México.- Es escándalo generado por las declaraciones de Charly López sobre Ingrid Coronado en el programa de Gustavo Adolfo Infante sigue dando de qué hablar, ahora el periodista revela que él no fue demandado, pero sí avisado de que deberá cumplir con una serie de disposiciones hacia la conductora.

Frente a las cámaras de Sale el Sol, el periodista confirmó a las afueras de los tribunales que la conductora no interpuso una demanda en su contra, sino algunas medidas de protección luego de las declaraciones que hizo su ex esposo, en las que reveló que le había sido infiel en dos ocasiones durante su relación.

"Como yo hice la entrevista a mí también se me hicieron las medidas de protección, me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comunique con ella y que se bajen los videos donde se declaró, todo eso está hecho", reveló Gustavo Adolfo al respecto.

Asimismo, señaló que los videos donde se habla sobre Ingrid Coronado han sido eliminados de las plataformas, esto a petición de la conductora. "El día de ayer hice referencia en dos videos a este asunto, me solicitan que los baje antes de que me llegue la solicitud de la Fiscalía, pues ahorita voy a pedir que los bajemos de las redes sociales y ya, se acabó", comentó.

Aunque de no cumplir con los requerimientos que se le hicieron, Gustavo Adolfo Infante podría ser privado de su libertad, por lo tanto, asume su responsabilidad ante la situación y asegura que se mantendrá al tanto de las medidas que las autoridades den sobre la situación.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante volvió a explicar que no hay una multa ni demanda en su contra, pero las restricciones seguirán vigentes, aunque se mantiene despreocupado, pues asegura que no volverá a hablar sobre la conductora de TV Azteca, ni del caso en general.

