Ingrid Coronado perdona la traición por parte de compañeros

No cabe duda que Ingrid Coronado, prefiere cerrar ciclos para no estar involucrada en los escándalos y es que después de que se diera a conocer la supuesta traición que cometió Raquel Bigorra a Daniel Bisogno también se dijo que la cubana le hizo lo mismo a la conductora.

Para los que no están enterados Ingrid Coronado ha mantenido una supuesta rivalidad con Raquel Bigorra durante varios años luego de que está ultima supuestamente filtrara información sobre ella y Fernando del Solar cuando eran esposos creando una enemistad.

Además hace unos días había escrito en redes sociales que el karma llega en cualquier momento por lo que sus fans aseguran que se trató una indirecta para Raquel Bigorra quien está envuelta en el ojo del huracán.

Tras todo el escándalo encabezado por Raquel Bigorra y Daniel Bisogno la exconductora de Venga la Alegría decidió abrirse de la batalla y compartió un mensaje de perdón para todas aquellas personas que alguna vez la dañaron.

Muchos años escuché que el que perdona recibe mayores beneficios que el que pide perdón. Tardé en entender ese concepto.....

"Muchos de uds me escriben diciéndome qué hay muchas personas que deberían de pedirme perdón, y tienen razón..... Sé que algunos ya lo sienten. Otros, su nivel de conciencia no ha llegado al punto de poder ver y reconocer que lo que hicieron conmigo estuvo mal, y que además no me lo hicieron a mi, se lo hicieron a ellos mismos xq van a tener que vivir cargando con eso a menos que lo reconozcan y lo asuman".

"Los perdono a todos. A los que me traicionaron, hirieron y culparon, a los que me apuñalaron por la espalda, a los que por medio de mentiras pusieron en tela de juicio mi reputación lastimando a mi familia, con la intención de destruir mi carrera. Todos ellos me ayudaron a fortalecer mi integridad. Así es que gracias! Por eso, si sientes que aún no has perdonado a quienes te han hecho daño, te comparto lo siguiente esperando te ayude a liberarte de esa carga para poder gozar de sus beneficios":

Perdonar es agradecer la misión de la tormenta.

Perdonar es aceptar que fue lo mejor.

Perdonar es reconocer que lo bueno siempre es más.

Perdonar es afirmar que ahora te conoces más que antes.

Perdonar es abrazar la sabiduría que esa experiencia, por dolorosa que haya sido, te dejó.

Perdonar es cultivar el aprendizaje.

Perdonar es responsabilizarte de que al que le falto poner límites a tiempo fue a ti.

Perdonar es reconocer que eso ya es parte de tu pasado y que depende de ti soltarlo para abrirte a un presente y futuro lleno de amor y alegría.

Perdonar es mandarles luz a todos para que los ayude a ver que están en el camino equivocado y que en él no está la felicidad.

"Perdonarte es dejar de culparte, liberarte de esa carga. Dejarlo pasar... Y algo muy importante: hacer el compromiso contigo de estar atento y no volver a abrirle la puerta de tu vida a personas y situaciones que te vuelvan a dañar. Esa es nuestra total responsabilidad", escribió Ingrid en su largo mensaje.