Ingrid Coronado podría regresar a Venga la Alegría el próximo año

Los rumores andan fuerte y es que se dice que Ingrid Coronado de 48 años de edad, al parecer podría regresar en enero del 2023 a la que fue su casa por mucho tiempo, se trata de Venga la Alegría, pues como ya lo saben se fue de dicho proyecto para tomarse unas vacaciones.

Y es que Ingrid Coronado habría preferido por demás a su familia y reencontrarse como persona, por lo que decidió alejarse de los reflectores para hacer proyectos personales, los cuales ha ido concretando poco a poco, es por eso que podría regresar al matutino en los próximos meses dándolo todo.

Otra de las cosas por los que este chisme podría recobrar mucha fuerza se debe a que hace poco la creadora de contenidos Sandra Smester dejó este puesto para irse a trabajar a Miami, por lo que la persona que ahora tomara las riendas de dicho poder al parecer ya está preparando el nuevo cambio para Tv Azteca el cual dará mucho de que hablar, pues se dice que podría ser Pati Chapoy la encargada.

"¡Dios te escuché! Ingrid regresa y para arriba el rating, no se discute, ella siempre será la imagen de los matutinos de azteca. @ingridcoronado", "No creo que Ingrid quiera, ella ya está en otros niveles y su mayor inversión de tiempo son sus hijos, claro que me encantaría verla otra vez todos los días, pero sinceramente me huele a mentira", "Fórmula desgastada, sería un gran error, está fuera de foco, ya no es atractiva para el público", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben el nombre de Ingrid Coronado también ha estado en la polémica por muchas razones, una de ellas se debe a la muerte de quien fuera su esposo en el pasado Fernando del Solar, pues al parecer hay una disputa entre ella y Anna Ferro viuda del argentino, quien tendría que desalojar un departamento donde actualmente se queda, pues el inmueble no solo era del famoso, sino de la conductora mexicana.

Cabe mencionar que ante toda esta situación ella ha preferido mantenerse al margen ya que no le gustan los escándalos y menos con la muerte de Fernando del Solar.