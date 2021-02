Ingrid Coronado quiere el puesto de Luz María Zetina en Sale el Sol

Un nuevo chisme circula en la vida de Ingrid Coronado de 46 años de edad y es que de acuerdo con el periodista Alex Kaffie, la conductora de televisión quiere regresar a la pantalla chica con el programa Sale el Sol, esto después de darse a conocer la salida de Luz María Zetina del matutino el cual tiene mucho éxito en Imagen Televisión.

Según el polémico periodista, Ingrid Coronado al enterarse de la próxima salida de Luz María Zetina el 03 de marzo, la ex presentadora de Venga la Alegría de inmediato acudió a las instalaciones de Imagen Televisión para presentarse como una de las candidatas de Sale el Sol, el cual ha tenido mucho éxito, pues al público le agrada los bloques que presenta el programa.

Y es que para quienes no lo saben Ingrid Coronado se tomó todo un año sabático para disfrutar no solo de su privacidad, sino también de sus hijos, pues la conductora de televisión tenía varios años trabando en el mundo de la farándula, por lo que en algunos momentos se perdió de grandes recuerdos a lado de sus hijos con quienes ahora se la lleva de viaje.

Para quienes no lo saben Ingrid Coronado siempre ha sido una mujer muy trabajadora que siempre ha tratado de no meterse en problemas, pero las cosas no salieron como ella lo esperaba, pues en una ocasión estuvo en el ojo del huracán cuando se le acusó de ser mala esposa con Ferando del Solar, cuando se enfermó de cáncer, pues hay quienes aseguran que la famosa lo abandonó, pero ella nunca respondió a los cuestionamientos de una mala manera.

Además Ingrid Coronado siempre ha sido vista como una mujer que transmite muy buena vibra, por lo que muchos aseguran que es la persona indicada para Sale el Sol, aunque los famosos haters también lanzaron su opinión y le hicieron saber a la guapa mujer que no debería regresar al mundo de la farándula, ya que no les gusta verla.

"Noooo, polos opuestos. Luz María tiene carisma. Ingrid no, además luego se aburre de los programas y de los maridos también", "A mí sí me gustaría que se quedara Ingrid..", "Pues Ingrid tiene mucho carisma, creo que sería la mejor. En mi opinión", "Para mí no es nada agradable Ingrid, será Andrea Legarreta ¿en las Seré Breve?", le escriben a Ingrid Coronado.

Ingrid Coronado con un vestido rosa se dejó ver muy guapa/Instagram

Otra de las cosas que ha logrado Ingrid Coronado desde que se alejó de la pantalla chica, es que se convirtió en una especie de psicóloga, pues ahora da clases de autoaceptación para sus fans, quienes han quedado fascinados, además ahora la también escritora se ha dedicado a meditar, ya que comparte en sus redes sociales como sus actividades.

Algunas semillas que sembré comienzan a dar frutos y me siento muy agradecida por eso... ¿Tú de qué te sientes agradecido hoy? ¡Cuéntame!, escribe Ingrid Coronado en una de sus publicaciones donde se le ve con un vestido en color rosa con el cual se le ve tremendo cuerpazo a la también ex garibaldi.

Cabe mencionar que otra de las habilidades que desarrolló Ingrid Coronado desde que se alejó de la pantalla chica, fue el haberse convertido en escritora, pues se convirtió en la autora del Simón y el Sauce Llorón el cual ha tenido gran éxito en las librerías de México.

