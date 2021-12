México.- Hace unos días se vivió un gran escándalo luego de que el exgaribaldi Charly López revelara que la conductora Ingrid Coronado le había sido infiel en dos ocasiones durante su matrimonio y ahora es ella quien reaccione a dichas declaraciones.

La famosa conductora, a través de sus redes sociales, compartió algunos mensajes que hicieron referencia a las relaciones amorosas, al parecer, hablando de manera indirecta sobre las recientes declaraciones que la han rodeado en polémica.

"Una relación estable no es perdonarlo todo", se lee en el mensaje principal de la publicación. Como acto seguido, Ingrid cuestiona a sus seguidores sobre su opinión al respecto y declara que ella la siente muy real, pues en ocasiones se piensa que darlo todo por un vínculo es aguantar situaciones que incomodan ¿una indirecta?

Más adelante compartió: "¿Quieres que te diga algo? Nada vale tu incomodidad. Y con esto no quiero decir que seas una pesada o un pesado, incapaz de comprender el proceso del otro, no, no es eso. Se trata de conocerte mejor, conocer tus prioridades, lo que es negociable y lo que no lo es, y desde ese lugar relacionarte sanamente".

Ingrid Coronado reaccionó a las acusaciones de Charly López: “Una relación estable no es perdonarlo todo”

De inmediato la publicación se llenó de comentarios, donde muchos de sus seguidores aseguran que se trata de un mensaje dedicado para esa fallida relación que mantuvo con Charly López, que ha dado mucho sobre qué hablar recientemente.

Pero sin dar más detalles al respecto o sobre el tema, Ingrid Coronado se retiró de las redes sociales y fue así como logró reaccionar a las declaraciones que la han rodeado en los últimos días, sin tener que involucrarse más o enfrentarse a los medios de comunicación.

