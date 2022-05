Ingrid Coronado regresa al cabello largo y le llueven piropos por lo renovada que está

Ingrid Coronado de 47 años de edad, por fin regresó al cabello largo, esto después de haber durado mucho tiempo con un corte el cual le llegaba a las orejas, pues es bien sabido que nunca ha pasado de moda, pero sus fans ya extrañaban verla con el look con el que aparecía en Venga la Alegría.

Dicha renovación se debe a que Ingrid Coronado está haciendo nuevos proyectos, dentro y fuera del mundo del espectáculo, por lo que renovar su look ya era algo que al parecer le urgía, pues se mira muy contenta en las fotos donde se le ve modelando con outfits también de impacto total.

"Que mujer más linda y hermosa eres tú Ingrid felicitaciones por tu trabajo y tú talento hermosa mujer mexicana desde Ciudad de Guatemala te envío muchos besos y abrazos", "Wow que increíble se ve. Maravilloso desde el maquillaje hasta el vestuario pero sin usted no su sonrisa no sería lo mismo", "Hola hermosa que linda eres me gustas mucho hermosa de verdad ojala que aceptes ser mi novia", le escriben en redes.

Algo que han notado los seguidores de Ingrid Coronado es que cuida su figura al máximo, pues se le ha visto con todo tipo de ropa, pero cuando usa un bañador de inmediato es el centro de atención por ser una mujer fitness lo cual ha logrado con mucha disciplina desde hace años, además de una buena alimentación.

A pesar de que la ex conductora mexicana no está de fijo en un programa de televisión, sus fans le han insistido en que debería regresar a uno, pues saben la calidad de presentadora que es, pero ella misma dijo que su retiro era para enfocarse más en su familia, ya que no la quiere descuidar demasiado.

Por si fuera poco a muchos les agrada que la famosa siempre está al pendiente de sus fans por medio de las redes sociales, pues la hemos visto muy entregada compartiendo pensamientos positivos para ayudar a las demás personas en su día a día, algo que les fascina ver por parte de ella dejando en claro lo espiritual que es como persona.