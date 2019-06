Ingrid Coronado revela cuáles son sus planes con Televisa

Ingrid Coronado tras haber salido del programa Venga la Alegría y no renovar su contrato de exclusividad con Televisión Azteca, ahora se encuentra en la etapa de recibir la oferta del mejor postor. Mucho se ha comentado que la carismática conductora estaría estrenando nuevo programa próximamente en Televisa.

En repetidas ocasiones se la ha cuestionado al respecto y la también cantante ha negado dichos rumores. Ingrid Coronado ha estado en varios programas de Televisa promocionando su libro Simón y El Sauce Llorón. Recientemente estuvo en Miembros al Aire que se transmite por Unicable.

Jorge “El Burro” Van Rankin le preguntó: "ahora sí platícanos, ¿vas a hacer ya un programa en Televisa o qué?”. La ex integrante de Garibaldi respondió tajantemente: "no, por el momento no. Por el momento sigo con la promoción de Simón y El Sauce Llorón”.

Ingrid Coronado reconoció que aunque sí ha recibido ofertas de trabajo, todavía no se ha decidido por una en particular.

Sí, estoy recibiendo algunas ofertas, estoy analizando algunas de ellas, hay algunas que sí me están brillando los ojitos.

El presentador de Miembros al Aire, Paul Stanley, insistió con Ingrid si no había algún proyecto en particular de la empresa que le pareciera atractiva. “¿Sabes qué? Creo que hay muchos proyectos que están súper lindos, y también hay proyectos nuevos que están súper lindos”.

Ingrid Coronado contó que de hecho en estos últimos años ella también se ha dedicado a la creación de nuevos proyectos que le gustaría realizar. “Hay proyectos de concursos que me gustaría hacer, los he estado escribiendo, ya hay uno que está en Miami. Tengo otro que todavía no lo termino. He estado escribiendo mucho".

Por otra parte Ingrid Coronado habría sido traicionada por un rumor de infidelidad entre ella y Poncho de Anda en el 2015; dicho chisme que le habría costado su matrimonio con Fernando del Solar, habría sido iniciado por Raquel Bigorra, a pesar de esto la hermosa conductora dice perdonarla.

"Muchos años escuché que el que perdona recibe mayores beneficios que que el que pide perdón. Tardé en entender ese concepto. Muchos de ustedes me escriben diciéndome qué hay muchas personas que deberían de pedirme perdón, y tienen razón, sé que algunos ya lo sienten".

"Los perdono a todos, a los que me traicionaron, hirieron y culparon, a los que me apuñalaron por la espalda, a los que por medio de mentiras pusieron en tela de juicio mi reputación lastimando a mi familia, con la intención de destruir mi carrera. Todos ellos me ayudaron a fortalecer mi integridad. Así es que gracias", manifestó Ingrid Coronado en una publicación en su perfil de Instagram.