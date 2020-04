Ingrid Coronado revela depresión en plena cuarentena por el Coronavirus

Además de saludar y saber cómo estaban pasando estos días sus seguidores, la bella Ingrid Coronado aprovechó para compartir con todos ellos que hace unos días estuvo con los ánimos por los suelos y se sentía muy cansada. "Yo les confieso que he pasado por todas las emociones, esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en depresión".

"Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes más!", manifestó Ingrid Coronado.

La conductora de televisión mencionó que ante estos días difíciles, se mentaliza todo el tiempo para no perder la actitud. "Intento pensar siempre en lo bueno, para que lo malo no me arrastre".

Pero a veces siento como una fuerza que me jala hacia abajo y me gustaría encerrarme a llorar todo el día.

"Pero no puedo porque tengo a tres niños hambrientos en casa, sedientos de juegos y atención de mamá y ¡muchísimo quehacer doméstico! Cuando estaba en un punto crítico, llegaron las mágicas palabras de Francois en mi live de YouTube del martes, y les juro que sí me ayudó a darme el empujoncito que necesitaba, si no lo han visto, esta el link en mi bio, verán que sus palabras y filosofía de vida les dará ese boost que ahora tanto necesitamos", compartió Ingrid Coronado.

