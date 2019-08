Ingrid Coronado se alía con Andrea Legarreta tras insultos

Después del zafarrancho provocado por el actor Alfredo Adame donde se filtraron unos audios en los cuales insultó a la conductora Andrea Legarreta, varios famosos han mostrado su apoyo a favor de la mujer, una de las artistas que causó asombro por su apoyo fue Ingrid Coronado.

Resulta que la exconductora de Venga la alegría, mostró su indignación sobre la polémica y apoyó la declaración que hizo Andrea en el programa Hoy, donde se defendió del histrión causando controversia en el mundo del espectáculo, pues lo hizo con la intención de limpiar su nombre y hablar por todas las mujeres que han sido calumniadas.

"Estoy contigo Andrea Me da mucha pena y tristeza que tengas que pasar por esto La gente cuando habla de las otras personas están hablando de sí mismos y mostrándose al mundo como son. Te mando un abrazo con mucho cariño!, le escribió Ingrid a su colega.

Recordemos que muchos pensaron que entre ambas conductoras quienes son las más populares de la pantalla chica había una enemistad, pero quedó bien claro que entre dimes y diretes en realidad hay una buena relación y Coronado lo demostró con las fuertes palabras que le mandó a la presentadora de Hoy.

Por si fuera poco Andrea dijo en el matutino que está harta de que se hable tan mal de las mujeres, por lo que dará una última declaración y será apoyada por expertos, pues quiere estar bien asesorada sobre su batalla con el actor más polémico de la televisión.

"Tal cuál... YA BASTA de todo tipo de violencia!! NO LO VOY A PERMITIR ! Siempre hablo con ustedes mujeres, siempre las apoyo y les aconsejo que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de maltrato, yo no puedo permitir que un resentido social, misógino, mitómano, violento contra todo lo que lo rodea, quiera ensuciarme como mujer y profesional a base de MENTIRAS! Sólo porque él cree que gracias a mí lo despidieron!! Cobarde que no tiene UNA sola prueba que sustente sus historias inventadas! Y más triste ver que le dan réplica en distintos medios, convirtiéndose así, un poco en lo que es él... Mañana durante el programa HOY, hablaré por última vez de este tema y de este ser tan despreciable... Con especialistas que hablarán de la misoginia, de la violencia de género, de la violencia verbal, de lo que puede detonar una acción tan asquerosa y violenta como esta en la sociedad y en las mujeres de todas las edades y en todas las áreas... Gracias siempre por su apoyo! A final de cuentas, creo que la vida de cada uno habla por si sola...", escribió la mujer en Instagram.

Más noticias