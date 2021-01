Ingrid Coronado se deja acariciar por el mar en traje de baño

Ingrid Coronado de 46 años de edad desató la locura en Instagram esto después de irse al mar para disfrutar de su imponente brisa y como era de esperarse un traje de baño, fue suficiente para que más de uno se quedara helado al ver a la mujer originaria de la Ciudad de México con tremendo cuerpazo, pues desde hace años ha sido muy fitness.

Más de 26 mil likes le dieron a Ingrid Coronado por su traje de baño de dos piezas con el que se le miraba una figura de sirena empezando por esa cintura tan pequeña que se carga, por si fuera poco la cintura de la ex conductora de Venga la Alegría no podía faltar, pues a muchos les gusta como posa en las fotos de manera tan feliz.

Y es que desde su retiro de la televisión la artista más que nunca se siente feliz, pues tiene más tiempo para ella en todos los aspectos es decir antes su trabajo como conductora, no le rendía para otros aspectos de su vida, pero ahora que ya no forma parte de ninguna de televisora, se la pasa viajando por el mundo a lado de sus hijos.

"Gracias gracias gracias Como diría Paolo hace unos ayeres: por toyo toyo toyo jaja", escribió Ingrid Coronado en la foto, donde se le ve más fuerte que nunca, ya que siempre se ha caracterizado por no dejarse de nana ni de nadie, además a Ingrid Coronado los problemas no son algo que no la dejen dormir, pues siempre se siente muy positiva ante todo.

Como en esta foto, donde la vemos libre como un ave, además sus brazos abiertos representa la libertad absoluta que siente, pues para quienes no lo saben la también ex Garibaldi es una mujer muy espiritual que cree demasiado en las energías, es por eso que cuando necesita recargarse, se va a la playa para poder llenarse de vitalidad y poder seguir adelante.

Mientras tanto los fans de Ingrid Coronado tampoco perdieron el tiempo y le dieron las gracias, además de chulearla, pues les gustó demasiado como se miraba en la foto la cual alcanzó más de 26 mil likes, ya que la popularidad de Ingrid Coronado cada vez más va en aumento aun cuando se trata de trajes de baño donde su cuerpazo roba miles de suspiros.

"Usted es cada día más bella, yo uno de sus admiradores secretos más grandes no expreso lo que siento porque le tengo mucho respeto. Solo le puedo decir. Muchas gracias por compartir", "Yo también te doy las gracias por deleitar mi visita viendo ese hermoso cuerpo que lo haces verse como lo es muy hermoso en la playa saludos, preciosa", le escriben a Ingrid Coronado en la foto.

Ingrid Coronado ha realizado tantas actividades desde que ya no sale en la televisión, la primera fue cambias su look, ella le dijo adiós al peinado clásico con el cual la mirábamos en Venga la Alegría para elegir su propio corte, el cual es un poco más corto, además le gusta llevar su rostro más al natural.

Otra de las cosas que ha realizado es que sigue reencontrándose como persona, pues quiere saber que le gusta y que no, algo que anteriormente la tenía separada de cosas que nunca se imaginó que le gustarían y ahora las practica con mucho amor dejando en claro que es una mujer multifacética.

Ingrid Coronado en traje de baño/Instagram

Cabe mencionar que Ingrid Coronado también está muy enfocada en sus hijos, los cuales para muchos de sus fans siguen siendo un misterioso, ya que Ingrid Coronado no deja que se les vea el rostro, pues cuida mucho su integridad ante la prensa, por lo que solo comparte en redes como han crecido los dos hijos menores que procreó con Fernando del Solar.