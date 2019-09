Ingrid Coronado se deja ver con enorme escote y enloquece a todos

Ingrid Coronado desató la locura en Instagram al aparecer con un atrevido escote con el cual dio mucho de que hablar y es que sus fans quedaron impactados con la enorme aventura del conjunto que llevaba puesto.

Por si fuera poco la exconductora de Venga la alegría, lanzó un mensaje muy motivador para sus fans cuando estén en momentos críticos y les dijo que lo único que les queda es agradecer a la vida los mejores momentos.

"Hay muchas veces donde sentimos que las cosas no nos salen bien, y creo que independientemente de que la vida nos dará lo que necesitamos y no lo que queremos, también estamos mal acostumbrados a fijarnos en lo que NO tenemos e ignoramos lo que SI", dice una parte del texto.

Hasta el momento la sexy foto cuenta con más de 48 mil likes y varios comentarios donde le hacen saber lo sexy que se miraba con el atrevido escote que se carga.

"Que guapa mi querida Íngrid !!! Saludos bendiciones y buena semana", "Enserio que eres una mujer tierna y hermosa. Saludos", "Eres una hermosa de pies a cabeza .. por dentro y por fuera @ingridcoronadomx", le escribieron a Ingrid.

Recordemos que Ingrid está disfrutando al máximo sus vacaciones y es que después de dejar Venga la alegría, decidió enfocarse en otros proyectos personales como su libro Simón y el Sauce llorón, al cual le ha dado mucha publicidad en diversos programas de televisión.

Cabe mencionar que muchos desean el regreso de Ingrid en la pantalla chica incluso sus fieles seguidores le han dicho que el programa que el matutino de Tv Azteca, donde trabajó varios años ha sido muy aburrido desde su salida, por lo que le piden que regrese por lo menos una temporada y es que se convirtió en una mujer muy querida.