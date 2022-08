Ingrid Coronado se sincera sobre los ataques en su contra y desmiente demanda a Fernando del Solar

La profesora de pilates Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, aseguró en una entrevista para ¡HOLA! México, que Ingrid Coronado demandó a su ex esposo unos días antes de morir, al parecer, por el incumplimiento con el pago de la manutención de los hijos que tuvieron, Luciano y Paolo.

Ante esto, Ingrid Coronado, ex conductora del programa "Venga la alegría", desmintió a Anna Ferro. En un comunicado, informó que, en realidad, fue Fernando del Solar quien la demandó en el 2016, al promover una demanda de divorcio en su contra, la cual fue turnada al Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México. Este proceso aún se encuentra pendiente de resolución definitiva, por lo que en mayo pasado, la jueza de la causa ordenó, oficiosamente, la realización de un estudio socioeconómico a ambas partes.

A raíz de esto, han surgido varios rumores, entre estos, que Anna Ferro tendría que pagar la manutención que quedó pendiente, a los hijos de su fallecido esposo Fernando del Solar. Asimismo, se ha dicho que la profesora de pilates tendría que desalojar el departamento que habita en Cuernavaca, estado de Morelos, México, pues es propiedad de Ingrid Coronado.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, durante una firma de autógrafos de su libro "MujerÓn", Ingrid Coronado fue cuestionada sobre toda esta situación, manifestando que estos temas los resolverá en los juzgados, "litigar en medios no es mi forma de hacer las cosas".

Con respecto a los ataques que ha recibido en redes sociales, llegando a ser culpada por la muerte de su ex esposo Fernando del Solar, mencionó que prefiere mantenerse en silencio, ya que lo mejor, es defenderse por la vía legal.

Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida, a mí me encantaría no tener que estar en tanta situación, que además me cuesta un dineral.

Ingrid Coronado dijo que al final de cuentas, tiene que apostar "por lo que para mí es injusto y eso, es lo que he hecho y he seguido haciendo. Yo sé quien soy, no se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres y yo eso es a lo que me he abrazado, lo que le he enseñado a mis hijos y gracias a eso ellos están bien".

Lo más importante para la ex integrante del grupo Garibaldi, es que sus hijos Luciano y Paolo, así como Emiliano (hijo que tuvo con el cantante Charly López), sepan la mujer que tienen como mamá.

Ante la insistencia de los reporteros, sobre si demandó a Fernando del Solar poco antes de su muerte, Ingrid Coronado respondió: "yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite, mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos, ha sido un tema largo".