Ingrid Coronado y Tamara Vargas estrenan programa de radio

Culiacán, Sinaloa. Dos grandes y talentosas conductoras reconocidas en el ámbito artístico por su amplia trayectoria, ahora se unen en una sola voz para dar vida al nuevo programa de radio Conectadas, que se transmite por MVS 102.5 FM. En entrevista vía online para EL DEBATE, Ingrid Coronado y Tamara Vargas abren paso a su talento con este nuevo proyecto, cuyo objetivo principal es entretener a los radioescuchas con temas útiles de espectáculos, moda, salud, entre otros más.



Platíquennos, ¿cómo han estado en este tiempo de pandemia?



Hemos estado muy guardadas. De hecho nos sentimos un poco extrañas ahora de estar juntas por varios motivos, pero la pandemia es uno de ellos porque estábamos encerradas cada quien con sus hijos, su familia, pero afortunadamente muy bien de salud.

Con una amplia trayectoria en medios de comunicación, están lanzando su nuevo programa de radio ‘Conectadas’...

Estamos muy contentas porque, efectivamente, el lunes pasado estrenamos Conectadas, estamos en MVS 102.5 FM de 10:00 a 12:00 hora centro de lunes a viernes, con un programa de revista que tiene la intención de conectar a más personas, de manera que podamos ofrecerles no solamente entretenimiento, diversión, sino un sinfín de contenidos que realmente los inspire y que les ayude a tener una mejor vida.

Debo decir que estos días que hemos estado en Conectadas han sido increíbles porque no se imaginan la cantidad que hemos aprendido, entonces esa es la idea, que podamos sincronizar y que terminando digas ‘me la pasé muy bien, pero aparte me dieron esta idea, se me ocurrió esto, voy a probar esto’. Lo que queremos nosotras es eso, ser amigas, familia de las personas, y que podamos entre todos retroalimentarnos para tener una mejor vida.

El objetivo principal del programa de radio es ofrecer a los radioescuchas temas de importancia



Así es, el género de revista es muy conocido tanto en la televisión como en radio, pero honestamente nos encontramos en Conectadas aportando mucho de lo que la gente nos puede decir. Sí es evidente que los especialistas tienen mucho qué decirnos y guiarnos, pero también el radioescucha es importante, que sepamos de él y que nos conectemos todos porque estamos viviendo una etapa diferente de antes; entonces saber lo que les angustia, los temores, lo que necesitan. Yo creo que es momento de conectarnos todos para tener una mejor experiencia de vida.

¿Cómo les llegó esta propuesta para unirse?



Fue de manera repentina, no lo esperábamos. No nos conocíamos pero la gente de MVS estaba buscando hacer este programa de revista que condujeran mujeres; empezaron a ver similitudes, puntos en común entre nosotras, que ni siquiera ella y yo sabíamos que teníamos porque no nos conocíamos, pero por el buen ojo de Jesse Cervantes y de la gente de aquí que sabe de lo que el público quiere escuchar, se les ocurrió esta unión. Nos gustan los retos y dijimos ‘vamos a darle con todo’. Desde hace cuatro meses estuvimos planeando el programa y lo que íbamos a hacer.