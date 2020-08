Ingrid Coronado y el alivio que siente de haberse alejado de la televisión

Quién es otra persona totalmente después de haberse alejado de la televisión sin duda alguna en Ingrid Coronado, quien cada día más se identifica y se conoce más, pues cuando estaba en Venga la Alegría pocas veces la mujer podía tener un momento de soledad para analizarse a si misma, pero tras retirarse del matutino hace poco más de un año su vida cambió totalmente.

Ahora Ingrid Coronado se muestra como una mujer más transparente que ha estado alejada de los escándalos, ya que ahora está más conectada con sus labores como ama de cada y madre de sus tres hijos, por si fuera poco cada día comparte mensajes de superación personal con sus seguidores en Instagram, ya que le encanta compartir con ellos sus experiencias al llevar una vida más normal, que va desde clases de cocina, hasta disfrutar de la playa sin la necesidad de ocultarse de los paparazzi.

Hoy en día Ingrid Coronado ha tratado de hacer todo lo que no podía hacer antes y es pasar más tiempo con sus hijos, realizarse cambios de look e incluso poder leer un libro con una taza de café sin que tenga las horas contadas, por lo que está más feliz que nunca por esta nueva etapa.

Nada disfruto más en la vida que estar con mis niños, acompañarlos y jugar con ellos hace que me sienta más plena y realizada que nunca. ¡Estos días me han servido para aprovecharlos al máximo y disfrutarlos como nunca! Aunque a veces me doy cuenta de que, con el afán de darles una buena vida y un buen futuro o que se sientan muy amados y que no cometan los mismos errores que he cometido yo, puedo llegar a exigirme de más y hay días donde estoy muy cansada porque me cuesta trabajo verme y tratarme a mí también con la misma entrega que lo hago con ellos, escribió Ingrid Coronado.